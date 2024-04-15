Сорок процентов составляет готовность капитального ремонта поликлиники в подмосковной Шатуре

В городском округе Шатура на Интернациональной улице продолжается капитальный ремонт поликлиники при областной больнице. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В настоящий момент строители завершают демонтаж, а также проводят общестроительные работы. Идет прокладка магистралей системы отопления, монтаж систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, вентиляции. Рабочие устанавливают оконные блоки, ремонтируют кровлю и фасад здания.

Отмечается, что общая площадь здания составляет две тысячи «квадратов» и рассчитана на пятьсот пятьдесят посещений в смену. Ожидается, что обновленная поликлиника станет более современной, функциональной и удобной для пациентов и медперсонала. Завершить все работы планируют до конца текущего года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что шестнадцать внебюджетных объектов здравоохранения сдадут в Подмосковье в этом году.