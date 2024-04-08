Сорок шесть площадок для проведения праздника Ураза-байрам подготовили в Подмосковье

Общество

Фото: [Фото: [Павел Лисицын/РИА Новости]]

В эту среду, 10 апреля, мусульмане Подмосковья и других регионов нашей страны будут отмечать праздник Ураза-байрам – окончание поста и месяца Рамадан. Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области подготовило список площадок, где будут проходить праздничные богослужения.

Ураза-байрам – один из двух главных мусульманских праздников. Он завершает длительный пост, длившийся в течение священного месяца Рамадан. В этот день мусульмане готовят традиционные праздничные блюда и приглашают в гости родственников и друзей.

В этом году для мусульман подготовили 48 площадок для проведения праздничных мероприятий:

1.      г. Ногинск, ул. Южная, д. 35 (мечеть) – 6000

2.      г. Старая Купавна, ул. 2-я Разина, д. 62 (молельный дом) – 5000

3.      г. Наро-Фоминск, земельный участок по ул. Дзержинского (д. 41-41а) – 7000

4.      г. Орехово-Зуево, ул. Лапина, д. 28 (мечеть) – 5000

5.      г. Солнечногорск, ул. Екатерининская, д. 7 (мечеть) – 12000

6.      г. Щелково, ул. Советская, д. 10 (мечеть) – 15000

7.      г. Звенигород, В. Посад, ул. Новая, д. 29 (мечеть) – 5000

8.      г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 22 (Волейбольный центр) – 2000

9.      Одинцовский г.о., село Жаворонки (стадион) – 2500

10.    г. Балашиха, ул. Парковая, д. 2  (Ледовый дворец) – 3500

11.    г. Балашиха, дер. Соболиха, ул. Новослободская, д. 15 (ДК «Рассвет») – 3000

12.    г. Коломна, ул. Октябрьской революции, д. 389м – 1000

13.    г. Озеры, ул. Луговая, д. 6 (частная территория) – 400

14.    г. Мытищи, ул. Силикатная, д. 30а (стадион «Строитель») – 8000

15.    г. Мытищи, 6-й Ленинский пер., д. 8 – 200

16.    г. Подольск, Домодедовское шоссе, д. 35а (молельный дом) – 10000

17.    г. Подольск, ул. Высотная, д. 2 (НП «Теннисная академия») – 5000

18.    г. Электросталь, ул. К. Маркса, д. 51а – 500

19.    г. Пушкино, ул. Набережная,  д. 8 (парковка Дворца спорта «Пушкино») – 12000

20.    г.о. Люберцы, пос. Малаховка, Театральный пр., д. 1 (ПКиО «Летний парк») – 3000

21.    г. Воскресенск, ул. Чапаева, д. 1 (ДК «Цементник») – 700

22.    г. Рошаль, ул. Ф. Энгельса, д. 24/8 (молельный дом) – 140

23.    г. Сергиев Посад, ул. Долгокукуевская, д. 62а - 1800

24.    Сергиево-Посадский г.о., г. Краснозаводск, ул. Горького, д. 2 (молельный дом) – 1500

25.    г. Домодедово, мкр. Востряково,  ул. 2-я Клубная, д. 1 (исламский культурный центр) – 2000

26.    Дмитровский г.о. г. Яхрома, ул. Песочный тупик, д. 9а (мечеть) – 2000

27.    г. Егорьевск, ул. Парижской Коммуны, д. 1б, пом. 2 – 750

28.    г. Химки, мкр. Планерная, вл. 1 (спортивный центр «Планерная») – 5000

29.    Раменский г.о., пос. Родники (мечеть на мусульманском участке кладбища) – 5000

30.    г. Раменское, городской парк (стадион «Сатурн») – 2000

31.    Раменский г.о., пос. совхоза Раменское, спортплощадка в районе улиц Центральная

и Школьная – 1500

32.    г. Клин, д. Ямуга, д. 22а – 800

33.    г. Клин, Ленинградское шоссе, 8-239 – 500

34.    г. Волоколамск, Северное шоссе, д. 5 – 600

35.    г. Серпухов, ул. Калужская, д. 128  – 2500

36.    г. Истра, ул. Спортивная, д. 1, мкр. Полево (МУС СК «Истра») – 2000

37.    Истра г.о., г. Дедовск Истра г.о., г. Дедовск ул. Войкова, д. 17 (спортзал МУС СК «Арена-Истра» стадион «Гучково») - 1200

38.    г. Зарайск, ул. Советская, д. 74 – 250

39.    г. Ступино, ул. Чайковского, вл. 3/10 (стадион «Металлург») – 500

40.    г.о. Шаховская, д. Ховань, ул. Новая, д. 18 – 300

41.    г. Павловский Посад, Мишутинское шоссе, д. 12а – 700

42.    г. Электрогорск, ул. Некрасова, д. 34 – 250

43.    г. Кашира, ул. Гвардейская (стадион «Энергетик») – 1000

44.    г. Реутов, автомагистраль Москва - Нижний Новгород, д. 1 – 200

45.    г. Чехов, мкр. Венюково, ул. Маркова, вблизи д.22/2 (площадка для вождения) – 2500

46.    г. Королев, ул. М.К. Тихомирова, д. 19 (ДК «Юбилейный») – 3000