Сорок тысяч тонн зернобобовых культур собрали в Подмосковье

В Подмосковье план по сбору зернобобовых культур выполнен уже на девяносто три процента. На данный момент собрано сорок тысяч тонн. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Как уточнил зампред правительства региона Георгий Филимонов, зернобобовые убраны на площади свыше 11,5 тысячи гектаров. Валовый сбор составил 39,5 тысячи тонн. Это на 23,5 тысячи больше, чем годом ранее.

«Средняя урожайность составила 34,4 центнера на гектар», — уточнил он.

Так, горох убран на площади свыше одиннадцати тысяч гектаров. План по сбору выполнен на девяносто восемь процентов. По прочим зернобобовым план выполнен на пятьдесят четыре процента, добавил Филимонов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московская область занимает второе место в России по выращиванию овощей в закрытом грунте.