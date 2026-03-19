Сорвать стояк и получить счет: почему депутаты запретили трогать батареи в квартирах?

Как сообщил член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Якубовский, размер взыскания за подобные действия может достигать 1500 рублей.

Парламентарий пояснил, что основным инструментом воздействия на нарушителей выступает статья 7.21 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

«С точки зрения законодательства, за самовольные действия может наступать административная ответственность. Как правило, применяется статья 7.21 КоАП РФ, и штраф для граждан составляет от 1000 до 1500 рублей. Однако ключевая задача этих норм - не наказание, а предотвращение ситуаций, которые могут привести к авариям и нарушению прав других жильцов», - подчеркнул депутат.

Якубовский акцентировал внимание на том, что модернизация системы обогрева в отдельно взятой квартире не является сугубо личным делом собственника. Подобные действия он квалифицирует как вторжение в работу общедомового теплового контура. По словам законодателя, существующие ограничения призваны в первую очередь обезопасить самих граждан, гарантировать бесперебойное функционирование отопления во всем здании и соблюсти баланс температур для всех жильцов.

«Даже если на радиаторе установлена отсекающая арматура, это не означает, что можно свободно менять параметры системы. Такие решения, как увеличение количества секций или перенос радиаторов, могут повлиять на работу всего стояка и привести к тому, что в одних квартирах станет жарко, а в других - холодно», - резюмировал он.

Якубовский призвал граждан проводить любые работы с радиаторами с учетом технических требований и, при необходимости, с согласованием с управляющей организацией, чтобы избежать рисков и сохранить комфортную и безопасную среду для всех жителей дома.

Ранее сообщалось о том, что в ГД предложили дать жильцам право самим регулировать отопление в квартирах.