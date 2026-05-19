Жителям Подмосковья рассказали об обстановке на дорогах

Утром во вторник, 19 мая, загруженность дорог Подмосковья составила пять баллов, на них было зафиксировано более 1,6 млн машин, что на 63,4% больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В основном движение затруднено на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Варшавском, Калужском шоссе. Кроме того, пробки есть на Киевском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать осторожность во время движения и не отвлекаться на телефон.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.