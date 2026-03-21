Соседи ахнут: какие 5 элементов в квартире поменяют совершенно бесплатно

Россиянам не придется тратить личные средства на замену изношенных элементов, если те относятся к общедомовому имуществу. Член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов разъяснил, что в такой ситуации проводить работы обязаны управляющая компания, ТСЖ или жилищный кооператив, пишет RT.

Юрист подчеркнул, что расходы на подобные ремонты изначально включены в ежемесячную плату за содержание жилого помещения. В первую очередь это касается инженерных коммуникаций, обслуживающих не одну, а несколько квартир: стояков, ответвлений от них вплоть до первого отключающего устройства, а также самих первых кранов.

Что же приходится менять за свой счет? По словам эксперта, финансовое бремя по замене смесителей, гибких подводок, сантехники и внутриквартирной разводки после первого крана ложится на плечи собственника.

Сложнее обстоит дело с радиаторами отопления. Султанов отметил, что однозначного ответа о том, кто оплачивает их ремонт или замену, не существует. Обязанности управляющей компании или владельца квартиры в этом вопросе определяются индивидуально в зависимости от схемы подключения батареи и ряда других технических нюансов.