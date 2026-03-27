Соседи ломятся в гости: что житель Балашихи сделал со старым таксофоном

В одном из жилых домов Балашихи появился необычный экспонат, совмещающий эстетику прошлого с технологиями настоящего. Местный житель приобрел неработающий советский таксофон, после чего провел его техническую модернизацию, подключив устройство к домашней сети Wi-Fi. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Москвач», пишет REGIONS .

Благодаря инженерной доработке раритетный аппарат обрел вторую жизнь. Теперь он выполняет функцию стационарного телефона, сохранив при этом оригинальный ретро-корпус. Необычное решение вызвало большой интерес у соседей умельца: многие заходят в гости, чтобы сделать снимок на фоне символа ушедшей эпохи.

Коллекционер Василий Бубенцов в беседе с корреспондентом REGIONS пояснил, что подобные экземпляры сейчас пользуются высоким спросом, однако их приобретение обходится недешево. По его словам, найти такой таксофон можно на онлайн-площадках или специализированных распродажах. Цена варьируется от 30 до 60 тысяч рублей, что зависит от сохранности экземпляра и его модели. Продавцы часто кладут в комплект несколько пятикопеечных монет тех лет для комплектности.

Эксперт добавил, что отметка «в рабочем состоянии» в объявлениях обычно подразумевает возможность использования аппарата как обычного городского телефона. Сложные доработки, такие как интеграция с интернетом и подключение к Wi-Fi, владельцам приходится выполнять самостоятельно.