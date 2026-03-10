Соседи с ядом и стаи за забором: кинолог объяснил, почему частный дом опасен для собаки

Собака, свободно гуляющая по участку частного дома, подвержена гораздо большему количеству опасностей, чем ее сородичи в городских квартирах. Об этом РИА Новости рассказал президент Российской кинологической федерации Исмаил Насиров.

По словам эксперта, жизнь за городом создает иллюзию свободы, но на деле таит в себе множество угроз. Среди них — риск побега и столкновения со стаей бродячих собак, что часто заканчивается тяжелыми травмами.

«Кроме того, травмы лап собаки получают об острые края профлиста, перебираясь через заборы и ограды — это частые случаи. Существует риск, что конфликтные соседи могут подбросить отраву во двор, где гуляет домашняя собака — и такое, к сожалению, происходит», — отметил Насиров.

Кинолог подчеркнул, что даже установка вольера не решает проблему полностью, так как хозяева нередко выпускают питомца побегать по двору без присмотра. Мелкие породы, которые живут непосредственно в доме, также в зоне риска, когда выбегают на улицу.

В условиях квартиры перечень угроз для животного значительно уже. Основная проблема — оставленные на видном месте электрические провода, которые питомец может принять за игрушку и перегрызть. Кроме того, опасность могут представлять и сами игрушки: их обломки способны вызвать удушье или привести к необходимости хирургического вмешательства.

Специалист призывает владельцев всегда помнить об ответственности и тщательно следить за безопасностью пространства, в котором находится собака, независимо от того, остается она одна или нет.

