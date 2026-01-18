«Соседние места для ребенка». Новые правила авиаперевозок с 1 марта: что еще станет обязательным для авиакомпаний?

С 1 марта в России вступают в силу поправки в правила воздушных перевозок, направленные на усиление защиты прав пассажиров. Изменения, утвержденные приказом Минтранса, вводят для авиаперевозчиков новые обязательства.

Главное нововведение — обязанность авиакомпаний заранее и в доступной форме информировать клиентов об условиях договора перевозки. Это включает правила изменения и возврата билетов, в том числе при болезни или других уважительных причинах.

Отдельный блок поправок посвящен поддержке семей с детьми. Теперь перевозчики обязаны бесплатно предоставлять детям до 12 лет и их сопровождающим соседние места в салоне самолета. Порядок этой процедуры детально прописан.

Кроме того, устраняется неопределенность в случае вынужденного отказа от перелета. Четким основанием для возврата денег станет задержка рейса более чем на 30 минут от времени, указанного в билете. Также детально регламентированы обязанности авиакомпаний по обеспечению пассажиров питанием, водой и гостиницей при длительных задержках.

По мнению законодателей, эти меры сделают права пассажиров более предсказуемыми, а ответственность перевозчиков — конкретной. Ожидается, что единые и четкие правила помогут снизить число конфликтов между авиакомпаниями и их клиентами.

Ранее сообщалось о том, что время ответа авиакомпаний на жалобы могут сократить в шесть раз.