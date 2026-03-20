Соседство с опасностью: в Петербурге нашли зверька, который может съесть мышь и впасть в безумие

В Юнтоловском заказнике обитает животное, которое большинство горожан вряд ли когда‑нибудь видели. Речь идет о бурозубке, или обыкновенной землеройке. Этот зверек размером всего около восьми сантиметров и весом до шестнадцати граммов отличается невероятной скоростью и скрытным образом жизни.

Несмотря на внешнее сходство с мышью, бурозубка не имеет к грызунам никакого отношения. Она относится к семейству насекомоядных, куда входят ежи и кроты. А главная ее особенность — ядовитые зубы.

Сообщество «Грибы и Грибники СПб» поделилось наблюдением за этим зверьком. Особое внимание привлекла необычная деталь: у бурозубки действительно красно-бурые зубы, что является характерным признаком вида.

Наблюдатели отметили странное соседство: бурозубка делит нору с рыжей полевкой. Фотограф, запечатлевший зверька, выразил удивление, ведь бурозубка — хищник, способный съесть и лягушку, и даже мышь, в отличие от хомяка, который питается семенами. Такое соседство выглядит весьма рискованным.

Удивительная физиология

Бурозубка — древнее животное, появившееся около 30 миллионов лет назад. Ее метаболизм в три раза выше, чем у других млекопитающих аналогичного размера. Сердце зверька бьется со скоростью до тысячи ударов в минуту, а есть ему приходится каждые два-три часа.

Человек с таким уровнем обмена веществ потреблял бы до 70 килограммов пищи в день. Бурозубка не умеет накапливать жир, поэтому даже зимой не может снизить активность — иначе ее сердце просто остановится. В холода она начинает перерабатывать собственные ткани, теряя до пятой части массы тела. Уменьшаются мышцы, внутренние органы, а мозг теряет до трети объема — в первую очередь «съедаются» участки, отвечающие за сложные реакции и память. Весной, когда корма становится больше, мозг снова восстанавливается, и к зверьку возвращается острота ума.

Ядовитое оружие

Бурозубка — одно из немногих ядовитых млекопитающих. Ее слюнные железы вырабатывают токсин, который парализует мелкую добычу. Для человека укус этого зверька безвреден, но для насекомых и мелких грызунов он смертелен.

В Красную книгу Санкт-Петербурга бурозубка не внесена, но встретить ее удается крайне редко из‑за ее скрытного образа жизни и крошечных размеров.