Сосиски вне закона: россиянам стало опасно водить детей в детские сады из-за массовых отравлений

В Республике Коми развернулась масштабная проверка организаций детского питания. Поводом для рейдов послужила вспышка острой кишечной инфекции, зафиксированная в феврале 2026 года. За указанный период в медицинские учреждения поступили 28 несовершеннолетних: 15 воспитанников детских садов и 13 школьников, пишет aif.ru.

Инспекции проходят с участием не только официальных лиц, но и родителей. Общественники разработали специальный чек-лист для объективной оценки. В него включены пункты о наличии антисептиков, санитарном состоянии обеденных залов, соответствии меню и графике питания. Особое внимание уделяется журналам учета остатков пищи, которые показывают реальную востребованность блюд среди детей. Представители Общественной палаты и родительских комитетов также проверяют, как организовано питание для льготников.

Председатель Общественной палаты Геннадий Левицкий пояснил, что цель мероприятия — получение достоверной картины о состоянии горячего питания во всех районах республики. Один из рейдов прошел в сыктывкарской школе № 16 и начальном корпусе гимназии имени Пушкина. Начальник Управления образования Ольга Бригида поделилась первыми впечатлениями: столовые оказались светлыми и просторными, а продукты свежими. Дети разных категорий обедают вместе, что формирует уважительную атмосферу. Для учащихся с медицинскими показаниями разработано диетическое меню. Повара работают в масках и спецодежде, в наличии все гигиенические средства, бракеражные комиссии действуют ежедневно.

Посетили общественники и детский сад № 47. Руководитель центра «ЖКХ Контроль» по Коми Дарья Шучалина отметила, что учреждение закупает сырье напрямую у местных производителей. Еду готовят на месте, товары хранятся с соблюдением правил. В меню вошли каши, рыба, мясо с гарнирами, компоты и выпечка. Активистка лично продегустировала обед и подтвердила его качество и вкус.

Родители школьников обратили внимание на исчезновение из столовых сосисок в тесте и багетов с колбасой. В региональном управлении Роспотребнадзора разъяснили, что это не связано с карантином. Федеральные санитарные правила ввели полный запрет на использование колбасных изделий, сарделек и сосисок в питании детей в образовательных учреждениях по всей стране. Цель нововведения — формирование здоровых пищевых привычек и ограничение сахара и соли в рационе.

Главный детский инфекционист Минздрава Коми Татьяна Безуглая призвала не паниковать из-за вспышек. Она пояснила, что кишечные инфекции зимой — привычное явление. В структуре детской заболеваемости они занимают третье место после ОРВИ и ветрянки. В 2023 году в республике госпитализировали около 800 человек с таким диагнозом, из которых 60 детей. В 2025 году цифра снизилась до 600 случаев. Тяжелое течение фиксируется редко: за последние годы в реанимации побывали не более семи пациентов, а в 2025-м тяжелое состояние наблюдалось лишь у одной 14-летней девочки.

Все собранные данные будут проанализированы. Руководитель проекта, член Общественной палаты Наталья Кораблева сообщила, что итоговые рекомендации обсудят на круглом столе в марте, после чего предложения направят в правительство региона.