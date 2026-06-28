Сосны-свидетели: в сибирской глубинке нашли то, что десятилетиями скрывали кольца деревьев

Сибирские сосны сохранили радиоуглеродные свидетельства ядерных взрывов, прогремевших в начале 1960-х годов. Сотрудники Института ядерной физики СО РАН в Новосибирске расшифровали эти природные архивы с помощью метода, который прежде требовал оборудования, доступного лишь в европейских и американских лабораториях, передает РИА Новости .

По словам академика Василия Пархомчука, возглавляющего лабораторию ИЯФ, радиоуглеродный мониторинг экологических последствий ядерных испытаний широко распространён в мире, однако ближайшие к России ускорительные масс-спектрометры располагались за рубежом. Теперь же новосибирские физики получили результаты, сопоставимые с данными западных коллег, хотя анализировали образцы практически с противоположной стороны планеты. Это позволило доказать, что наземные испытания в Америке ощутимо влияли на экологию России, и наоборот.

Материалом для исследования послужили годичные кольца сосен, собранные в окрестностях новосибирского Академгородка. Из каждого кольца выделяли целлюлозу, после чего масс-спектрометрия фиксировала концентрацию углерода-14. Этот изотоп, наработанный в ходе атмосферных ядерных взрывов, стал своеобразной меткой атомной эпохи. Всего с 1945 года человечество провело порядка двух с половиной тысяч испытаний, и наиболее мощный след в углеродном цикле оставили именно воздушные подрывы.

Полученные графики наглядно совпали с глобальными данными: пики содержания углерода-14 в сибирской древесине пришлись на те же годы, что фиксировали наблюдатели в других частях света. Так древесные кольца подтвердили: радиоактивное эхо полигонов безошибочно дотянулось до глубинки России, оставив в структуре деревьев нестираемый отпечаток.