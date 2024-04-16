Состоялась премьера документального фильма «Крокус. Общая боль»

Вышел фильм RT «Крокус. Общая боль» про теракт в Красногорске и героях, которые помогли спастись сотням людей во время атаки и пожара.

Теракт в «Крокус Сити Холле» унес жизни 144 человек. Многие погибли после прямого столкновения с террористами: когда вооруженные мужчины ворвались в зал, то целенаправленно стали стрелять по людям. Некоторые спаслись лишь потому, что вовремя легли на пол, а вскоре смогли отползти к выходу.

Люди бежали из здания, но не все уже могли найти выход, так как помещения стремительно заволакивало дымом. Эвакуироваться испуганным посетителям помогли герои «Крокуса». Это простые молодые сотрудники, которые еще недавно не могли представить, что смогут дать отпор террористам и не потерять бдительность во время ЧП.

«Крокус. Общая боль» - документальный фильм RT, который как раз рассказывает про трагедию и героизм людей. Например, про 16-летнего Александра Журика. Простой работник гардероба, который услышал выстрелы и быстро организовал выход людей через служебную дверь. Вероятно, это спасло сотни человек.

«Я обернулся, увидел людей, которые находились рядом со мной, и всем крикнул: «За мной!» — рассказывает подросток.

Фильм RT расскажет, как 22 марта действовали таксисты, волонтеры, врачи и очевидцы произошедшего. Ведь именно их неравнодушие помогло не допустить еще больших потерь.

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