Состоялась торжественная церемония вручения паспорта гражданина РФ в Талдоме

Так, десять ребят получили свои первые паспорта от председателя Совета муниципальных депутатов Михаила Аникеева и заместителя главы Талдома Юрия Воробьева. Также юных жителей округа поздравили и другие члены окружного депутатского Совета. Подросткам пожелали с достоинством и гордостью нести по жизни статус гражданина Российской Федерации. Также на мероприятии присутствовали близкие родственники юных граждан России, которые поддержали их и разделили с ними столь значимый момент.

Дети из Талдома получили не только документы, но и поздравительный адрес от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и подарки от главы муниципалитета Юрия Крупенина.