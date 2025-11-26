Состоялась выездная администрация для жителей Шатуры

Очередная выездная администрация, состоявшаяся 25 ноября в шатурской библиотеке на проспекте Борцова, стала площадкой для отчета властей перед жителями о ходе восстановления коммунальных систем и решения локальных проблем. В мероприятии, помимо местных чиновников, приняли участие директор Шатурской ГРЭС Сергей Овчинников и первый заместитель министра энергетики Московской области Расим Тактаров.

Согласно информации, представленной на встрече, аварийные бригады продолжают работать в круглосуточном режиме для полной нормализации ситуации с теплоснабжением. Как сообщили представители властей, подача отопления уже возобновлена во всех социальных учреждениях и квартирах жителей округа. В настоящий момент специалисты сфокусированы на поэтапном запуске системы горячего водоснабжения.

Глава округа Николай Прилуцкий выразил благодарность всем работникам, задействованным в ликвидации последствий аварии, а также отметил выдержку и понимание со стороны шатурян. После обсуждения острой темы тепла встреча перешла в привычный формат прямого диалога, где на вопросы граждан отвечали как сам Прилуцкий, так его заместители и руководители местных предприятий.

Большинство поступивших обращений, согласно регистрации, традиционно касались сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Горожане указывали на неудовлетворительное состояние подвалов и чердаков, качество уборки подъездов, а также просили установить новые фонари, искусственные неровности и ограждения. По каждому из озвученных адресов, как было заявлено, в ближайшее время направятся профильные специалисты для осмотра и решения проблем.

Среди прочих поступил и нестандартный сигнал. Жители сообщили, что на пруду в районе 21-го поселка остался одинокий лебедь, не улетевший на зимовку, и выразили готовность приютить птицу. Глава округа поручил начальнику отдела экологии организовать ее отлов. Всего в ходе работы выездной администрации было зафиксировано 39 вопросов, каждый из которых, по словам официальных лиц, будет взят в проработку соответствующими службами.