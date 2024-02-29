Состоялись публичные обсуждения результатов правоприменительной практики ФАС России и Московского областного УФАС России за 2023 год﻿

21 февраля 2024 года в Управлении Федеральной антимонопольной службы по Московской области состоялись публичные обсуждения результатов правоприменительной практики ФАС России и Московского областного УФАС России за 2023 год. Публичные обсуждения прошли в формате прямой трансляции на официальном RuTube-канале Управления.

С приветствием и вступительным словом к участникам публичных обсуждений обратился врио руководителя Московского областного УФАС России Кирилл Иванюженко.

По вопросам практики применения Московским областным УФАС России законодательства в сфере закупок выступил начальник отдела обжалования закупок Московского областного УФАС России Ахмед Карданов.

В ходе своего доклада он привел статистические данные о проведенных в 2023 году контрольных мероприятиях, сообщил о типовых нарушениях, допускаемых заказчиками Московской области при проведении закупок, а также о необходимости соблюдения действующего законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

С докладом «Актуальные вопросы развития и применения антимонопольного законодательства» выступил заместитель начальника Правового управления ФАС России Александр Великанов.

В своем выступлении Александр Великанов рассказал про работу в части совершенствования антимонопольного законодательства и обеспечения единообразия практики правоприменения в целях развития конкуренции, проведенную ФАС России в 2023 году. В частности, службой разработаны меры поддержки малого и среднего бизнеса, например, по снижению административной нагрузки. Кроме того, для обеспечения безопасности страны и граждан ФАС России ведет работу по принудительному лицензированию лекарственных препаратов.

Далее с докладом о деятельности в сфере контроля органов власти выступил врио руководителя Московского областного УФАС России Кирилл Иванюженко.

До участников мероприятия были доведены новые практики нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов власти и хозяйствующих субъектов, направленные на уклонение от проведения торгов при передаче имущественного комплекса с целью дальнейшей его продажи.

Спикер обратил внимание на новую практику при рассмотрении жалоб в порядке статьи 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

Информирование о соответствующих нарушениях всех заинтересованных лиц должно привести к большему контролю таких действий и, как следствие, к сокращению нарушений антимонопольного законодательства.

Кроме того, была приведена статистика дел и предупреждений, выданных в рамках контроля за соблюдением антимонопольного законодательства, и по привлечению к административной ответственности в 2023 году.

Врио руководителя Московского областного УФАС России Кирилл Иванюженко продолжил выступление на тему контроля торговой деятельности на территории Московской области.

В рамках выступления было отмечено, что усилен контроль за ценовой ситуацией на товарных рынках, проводится постоянный мониторинг изменения цен на социально значимых товарных рынках, в том числе на рынке автомобильного топлива; продолжается работа «Горячей линии», принимающей обращения о существенном завышении цен на товары и услуги.

Также врио руководителя Московского областного УФАС России Кирилл Иванюженко отметил, что Управлением инициирована работа по заключению соглашений для стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости.

Кроме того, спикер сообщил, что в рамках контроля за торговой деятельностью осуществляется ежегодный анализ рынков розничной торговли продовольственными товарами в разрезе городских округов Московской области. Полученные сведения направляются в ФАС России для дальнейшего анализа и принятия мер реагирования на товарном рынке.

В завершении своего выступления Кирилл Иванюженко представил доклад на тему государственного надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации о рекламе и недобросовестной конкуренции.

По вопросам недобросовестной конкуренции Кирилл Иванюженко привел статистику поступающих обращений в адрес Управления, примеры типовых нарушений, рассказал об ответственности за нарушения законодательства в сфере недобросовестной конкуренции.

Также Кирилл Иванюженко озвучил наиболее распространенные нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе и статистику привлечения к административной ответственности лиц, нарушающих законодательство Российской Федерации о рекламе.

По вопросам судебной практики Московского областного УФАС России выступил заместитель начальника правового отдела Московского областного УФАС России Петр Маначинский и привел статистику принимаемых судами решений: «В 2023 года в судах обжаловалось 318 решений Управления. 267 решений Управления признаны судом законными. 51 решение отменено. Большинство исковых заявлений подаются на решения в сфере закупок, часто обжалуются решения по антимонопольным делам, в меньшей степени обжалуются решения, вынесенные по Закону о рекламе».

В завершении мероприятия с докладом по вопросам антимонопольного контроля в сфере электроэнергетики выступила начальник отдела антимонопольного контроля Московского областного УФАС России Ольга Пронина.

В своем выступлении Ольга Пронина подробно остановилась на наиболее распространенных нарушениях, допускаемых электросетевыми компаниями Московской области при осуществлении процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям.

Спикер также рассказал о негативных последствиях, возникающих при нарушении сетевыми компаниями Правил технологического присоединения, а также об административной ответственности за совершение таких правонарушений, также были оглашены статистические данные, отражающие объем работы по контролю за соблюдением Правил подключения к электрическим сетям, проделанный Московским областным УФАС России в 2023 году.