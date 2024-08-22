15 августа 2024 года в Управлении Федеральной антимонопольной службы по Московской области состоялись публичные обсуждения результатов правоприменительной практики Московского областного УФАС России за I полугодие 2024 года. Публичные обсуждения прошли в формате прямой трансляции на официальном RuTube-канале Управления.

С приветствием и вступительным словом к участникам публичных обсуждений обратился врио руководителя Московского областного УФАС России Алексей Азаренко.

По вопросам практики применения Московским областным УФАС России законодательства в сфере закупок выступил заместитель руководителя Московского областного УФАС России Шимке Матаев.

В ходе своего доклада он привел статистические данные о проведенных в I полугодии 2024 года контрольных мероприятий, сообщил о типовых нарушениях, допускаемых заказчиками Московской области при проведении закупок, а также о необходимости соблюдения действующего законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.