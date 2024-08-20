Состоялись публичные обсуждения результатов правоприменительной практики Московского областного УФАС России

В ходе выступления были оглашены статистические данные, отражающие объем работы, проделанной Московским областным УФАС России по выявлению антиконкурентных соглашений на территории Московской области: «В I полугодии 2024 года Управлением принято 11 решений по делам о картельных сговорах, возбуждено 9 дел и выдано 7 обязательных для исполнения предписаний. К административной ответственности привлечено 23 хозяйствующих субъекта на общую сумму 45,5 млн рублей. В свою очередь, сумма взысканных штрафов за сговоры на торгах за указанный период составила 12,7 млн рублей».