Состоялось в парке возложение цветов Победы им. В. Талалихина в п. Кузнечики

Виктор Талалихин погиб, когда ему было 23 года. Но успел стать легендой: он одним из первых в истории Великой Отечественной войны ночью протаранил вражеский бомбардировщик и сумел выпрыгнуть с парашютом из горящей машины.

Его героический поступок вошёл в историю и стал символом самоотверженности, мужества и доблести. Активисты возложили цветы к памятнику Герою Советского Союза Виктору Талалихину.

Волонтёры Подмосковья и студенты Подольского колледжа имени А. В. Никулина в ходе памятной акции возложили цветы к памятнику легендарному лётчику, Герою Советского Союза Виктору Талалихину и почтили его подвиг минутой молчания.