Состоялось заседание Общественного совета при Московском областном УФАС России

Заседание прошло под руководством председателя Общественного совета, заместителя председателя Московского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Коробейкина Романа Сергеевича.

Кроме того, участники заседания обсудили актуальные вопросы и тенденции в сфере деятельности Московского областного УФАС России по кадровой политике и бюджетному учету.

Позицию Управления по вопросам повестки заседания представил заместитель руководителя Московского областного УФАС России Иванюженко Кирилл Владимирович.