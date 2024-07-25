Состоялось заседание Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа

Во вторник, 23 июля, состоялось очередное заседание депутатского корпуса Наро-Фоминского городского округа, в ходе которого, в частности, обсудили и согласовали изменения в Устав городского округа.

Устав — основополагающий документ Наро-Фоминского городского округа, который определяет его жизнедеятельность. Важно, чтобы устав соответствовал нормам федерального законодательства. При необходимости в документ вносят изменения.

«Мы приняли решение о направлении губернатору Московской области Андрею Воробьеву ходатайства о присвоении деревне Таширово почетного звания «Населенный пункт воинской доблести». Таширово, наряду с такими населенными пунктами, как Верея и Каменское, является символом мужества и героизма воинов, не давших врагу в декабре сорок первого прорваться к Москве», — рассказал председатель Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Геннадий Пензов.

Депутаты подтвердили важность сохранения исторической памяти. В округе живут люди, которые с уважением относятся к собственной истории. Они оправданно считают ее великой. Подобное неравнодушное отношение современного поколения — залог правильного воспитания последующего.

В ходе совещания также были рассмотрены другие важные для горожан вопросы. Традиционно середина лета — один из самых напряженных периодов в работе депутатского корпуса.