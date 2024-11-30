Состоялось заседание Совета депутатов Талдомского городского округа

Очередное заседание Совета депутатов Талдомского округа прошло под председательством Михаила Аникеева. В работе приняли активное участие замглавы муниципального образования, руководители отделов администрации, профильные специалисты структурных подразделений администрации и другие приглашенные лица.

На заседании были рассмотрены важные аспекты, касающиеся местного самоуправления. Повестка дня оказалась насыщенной и включала в себя широкий спектр тем, требующих внимательного разбора и коллективного решения.

Так, депутаты рассмотрели возможность корректировки генерального плана округа и ряд других вопросов, связанных с передачей помещений в безвозмездное пользование для ГУ Федеральной службы судебных приставов по Московской области, а также организаций добровольческой помощи участникам специальной военной операции.

Без внимания не остался вопрос об освобождении от арендной платы за земельный участок Местной религиозной организации «Православный приход Александро-Невского храма поселка Вербилки Талдомского округа Сергиево-Посадской епархии Русской Православной Церкви.

Также на заседании обсуждалось согласие принять в муниципальную собственность Талдомского городского округа земельные участки и водные объекты. Кроме того, разговор зашел о законодательной инициативе Совета депутатов округа по обращению в Московскую областную Думу касающегося внесения изменений в Земельный кодекс Российской Федерации.

Вместе с тем, на заседании подняли вопрос об утверждении порядка предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда Городского округа Талдом.

В конце председатель Совета депутатов выразил благодарность всем участникам за плодотворный диалог. Все рассмотренные вопросы имеют ключевое значение для дальнейшего развития муниципалитета. Важность коллективной работы для эффективного решения задач местного самоуправления невозможно переоценить.