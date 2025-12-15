Состояние Маргариты Симоньян резко ухудшилось: журналистка не доехала до литературного клуба

Маргарита Симоньян, 45-летняя журналистка, которая в настоящее время проходит лечение от онкологического заболевания, поделилась в своем личном блоге, что ее состояние ухудшилось после третьего сеанса химиотерапии.

Журналистка пропустила встречу литературного клуба в культурном центре «Россия», где обсуждали ее роман «В начале было Слово — в конце будет Цифра».

«До последнего надеялась, что смогу быть на этом важном для меня мероприятии, но после третьей химии стало очень тяжело. С трудом нахожу в себе силы, чтобы выйти из комнаты. Спасибо всем, кто пришел, за внимание и такой интерес к моей книге», — написала Симоньян.

8 декабря состоялся третий сеанс химиотерапии известной персоны. Журналистка поделилась своими наблюдениями: после окончания действия предыдущего препарата она чувствует себя практически как обычно, но после новой дозы ее состояние ухудшается.

Симоньян связала возникновение у себя рака груди с болезнью и последующей смертью мужа, режиссера Тиграна Кеосаяна. Трагедия произошла в ночь на 26 сентября 2025 года. Перед этим Кеосаян провел девять месяцев в коме.

В 2012 году супруги начали совместную жизнь, а официально оформили свои отношения в 2022 году. Теперь журналистка самостоятельно занимается воспитанием их троих детей: 12-летней Марьяны, 11-летнего Баграта и 6-летней дочери Маро.

