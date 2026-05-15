Состояние здоровья Татьяны Тарасовой: возвращение к работе откладывается

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сообщила о невозможности возобновить полноценную деятельность на льду в ближайшее время. Прославленный наставник продолжает восстанавливаться после серьезного заболевания, которое привело к госпитализации, пишет Sport24.

Причины отсутствия на льду

В беседе с журналистами Татьяна Анатольевна пояснила, что текущее самочувствие не позволяет ей посещать каток. По словам тренера, она все еще находится в процессе лечения. Наставница кратко отметила, что на данный момент возможность личного присутствия на тренировочных занятиях полностью отсутствует из-за продолжающейся болезни.

История госпитализации и текущий статус

Ранее стало известно, что легендарный тренер оказалась в реанимационном отделении. Причиной резкого ухудшения здоровья стали осложнения, возникшие на фоне перенесенной острой респираторной вирусной инфекции. Несмотря на то что врачи уже выписали Тарасову из стационара, а ее близкие родственники подтверждали стабилизацию состояния, период реабилитации затянулся. На текущий момент точные сроки возвращения специалиста к активной работе на ледовой арене остаются неопределенными.