Сосуды под ударом: какой повседневный продукт стирает сосуды в 40 лет

Американские ученые обнаружили тревожную закономерность, касающуюся широко распространенного заменителя сахара. Специалисты из University of Colorado Boulder установили, что эритрит способен провоцировать изменения в сосудах, ведущие к повышению риска инсульта.

Эритрит, относящийся к классу сахарных спиртов, производят из кукурузы. Он почти не содержит калорий, на 80 процентов слаще обычного сахара и практически не влияет на выброс инсулина. Благодаря этим свойствам подсластитель особенно популярен среди людей, следящих за весом и уровнем глюкозы.

Поводом для углубленного изучения стали более ранние наблюдения клиники Кливленда. Специалисты заметили, что у пациентов с высокой концентрацией эритрита в крови инфаркты и инсульты фиксировались чаще в течение трехлетнего периода.

В лабораторных условиях ученые воздействовали веществом на клетки сосудов человека. Результаты показали, что под влиянием подсластителя снижается выработка оксида азота, отвечающего за расширение сосудистых стенок. Одновременно росло производство эндотелина-1, который, напротив, сужает просвет. Также фиксировалось увеличение количества свободных радикалов, повреждающих клетки.

Авторы работы пояснили, что такие изменения создают благоприятную среду для образования тромбов и могут вести к сосудистым катастрофам. Вместе с тем исследователи подчеркивают, что эксперимент проводился на клеточном уровне, и для окончательных выводов необходимы дополнительные клинические испытания.