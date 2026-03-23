Сотни амурчан приняли участие в праздновании Албазинской иконы Божией Матери

Праздник объединил сотни верующих — прихожан, паломников и духовенство. В кафедральном соборе Благовещенска была совершена Божественная литургия, которую возглавил архиепископ Благовещенский и Тындинский Лукиан (Куценко).

На богослужение съехались священники из разных городов епархии. В храме молились монашествующие, прихожане и паломники, в том числе прибывшие из Санкт-Петербурга.

По окончании литургии состоялся крестный ход с чудотворной Албазинской иконой Божией Матери. Верующие прошли вокруг кафедрального собора с молитвой. За богослужением были вознесены молитвы о Святой Руси, мире и благополучии народа.

Праздник Албазинской иконы стал днем духовного единения верующих у главной святыни Приамурья. Албазинская икона Божией Матери — одна из самых почитаемых на Дальнем Востоке, ее история связана с первыми русскими поселенцами на Амуре. Ежегодно тысячи паломников приезжают в Благовещенск, чтобы поклониться чудотворному образу.

