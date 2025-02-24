Сотни бегунов из России и Белоруссии поучаствовали в марафоне Bella Run в Егорьевске

Зимний ежегодный марафон Bella Run, ставший традиционным праздником спорта и единства в Егорьевске, собрал 500 участников из 88 городов России и соседней Белоруссии. Бегуны от семи до 82 лет преодолевали дистанции от одного до 42,2 км.

Марафонцев тепло встретили в Егорьевске, организовав насыщенное мероприятие. Участникам подготовили культурную программу, полевую кухню и выпечку, а также аниматоров для самых маленьких гостей. Заряд бодрости и хорошее настроение подарил ведущий Михаил Торшинский, который уже третий год радует участников своей позитивной энергией. Он отметил, что с каждым разом к зимнему марафону присоединяется все больше людей, а количество подготовленных трасс растет.

Примечательно и то, что егорьевское мероприятие стало привлекать целые семьи. Например, сам ведущий Bella Run привел супругу, которая пробежала дистанцию в пять километров.

Фото: [ Пресс-служба администрации м. о. Егорьевск ]

«Видел как взрослые, так и дети полны энергии и позитивного настроения, что подчеркивает важность физической активности в любом возрасте», — отметил глава муниципального округа Егорьевск Дмитрий Викулов.

Церемонии открытия и награждения состоялись в ФОК «Гуслица». Победители получили подарки от генерального спонсора марафона — ООО «Бэлла». Дополнительные призы от компании получили бегуны, отличившиеся рекордами:

Дистанция 42.2 км — Екатерина Аверина 3:11:51, Александр Бабаев 2:34.26.

Дистанция 21.1 км — Роман Ерофеев 1:11:55, Надежда Сизова 1:24.50.

Дистанция 10 км — Роман Ерофеев 32:40, Ольга Семенова 37:48.

Начальник Управления спорта и молодежной политики Вадим Пожарский добавил, что именно зимой марафон приобретает наиболее интересный формат, что также подтверждают положительные отзывы участников. До сих пор многие делятся личными рекордами и впечатлениями о мероприятии в соцсетях. ООО «Бэлла» поблагодарили за возможность с масштабом провести марафон, полюбившийся жителям Егорьевска и гостям.