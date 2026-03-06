Сотни домов в российском городе может затопить в паводок

Кемерово готовится к испытанию большой водой, пишет VSE42.Ru . Аномально снежная зима, которая щедро одарила город сугробами, теперь создает серьезную угрозу весеннего паводка. В зоне риска могут оказаться сотни частных домовладений — власти уже обнародовали список потенциально опасных адресов и рассказали, как будут защищать горожан от стихии.

Мэр Кемерова Дмитрий Анисимов в своем телеграм-канале обнародовал тревожные цифры. По предварительным прогнозам, в зоне возможного подтопления могут оказаться 95 домов. Но это не все: еще 249 частных домов в завокзальной части города также под угрозой из-за обильного таяния снега. Таким образом, почти 350 семей могут столкнуться с приходом большой воды.

Ситуация находится на контроле у региональных властей. На оперативном штабе, который провели мэр города и губернатор Кузбасса, обсудили готовность всех служб к паводкоопасному периоду. В распоряжении спасателей имеются внушительные ресурсы: 113 человек личного состава, 22 единицы автомобильной и инженерной техники, а также плавсредства, которые понадобятся, если вода подступит к жилым кварталам.

Подготовительные работы в Кемерове начались задолго до прихода весны. С улиц уже вывезли 1,6 миллиона кубометров снега — масштабная цифра, которая позволяет снизить нагрузку на ливневую систему. Дорожники активно расчищают кюветы и проверяют готовность 23 гидротехнических сооружений.

Если паводок все же разгуляется не на шутку, горожане не останутся под открытым небом. В Кемерове подготовлены четыре пункта временного размещения: санаторий «Журавлик» и школы № 5, № 60 и № 70. Туда смогут отправиться те, чьи дома окажутся в зоне затопления.

В ближайшее время работа по предотвращению паводка продолжится. Дорожники усилят прочистку водопропускных сооружений, а с 1 апреля за уровнем воды начнет следить система видеонаблюдения. Также в планах — ежегодные буровзрывные работы на реке Томи в районе Кузнецкого моста, чтобы избежать заторов во время ледохода.

