Запасов снега вдвое больше нормы: Нижегородская область готовится к потопу

В Нижегородской области подвели тревожные итоги замеров: запасов влаги в сугробах местами чуть ли не вдвое больше обычного. Особенно плотно «укутало» бассейны Оки, Суры и Чебоксарского водохранилища — там показатели перевалили за 200% от нормы. Поэтому в регионе готовятся к сложному половодью, и это не просто дежурная фраза, а вполне конкретные цифры. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Спасатели уже сформировали реестр территорий, которые рискуют уйти под воду. В зоне особого внимания — 141 населенный пункт, разбросанный по трем десяткам муниципальных образований. Под угрозой затопления также оказались почти 40 автомобильных дорог и три десятка мостов. Самый неприятный сценарий прогнозируют для 15 населенных пунктов, которые большая вода может полностью отрезать от «большой земли». Еще в четырех возможны серьезные перебои с транспортным сообщением.

Чтобы жизнь в этих районах не замерла, власти и экстренные службы разворачивают целую инфраструктуру защиты. В села и города, попадающие в зону риска, уже сейчас завозят продукты и лекарства — чтобы даже в случае блокады у людей было все необходимое. Налаживают систему пожарной безопасности и готовят флот для лодочных переправ, которые станут единственной ниточкой, связывающей отрезанные водой поселки с внешним миром.

Таким образом, если ситуация выйдет из-под контроля, людей готовы эвакуировать. На этот случай в регионе подготовлено 150 пунктов временного размещения. Они способны единовременно принять более 50 тыс. человек — там будет и крыша над головой, и все самое необходимое. Пока это лишь мера предосторожности, но масштаб подготовки ясно дает понять: шутить с паводком в этом году никто не намерен.

