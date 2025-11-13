Сотни экскурсий, выставок и мероприятий: в Ленинском округе более 5,5 тыс. пенсионеров выбрали активную жизнь

В Ленинском городском округе более 5,5 тыс. жителей старшего возраста принимают участие в региональном проекте «Активное долголетие», запущенном по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Это около 16% всех пожилых граждан округа.

В 2025 году участникам предложили новые направления — от «Университета православия» до «Школы здоровья». Летом прошел проект «Бабушка на лето», где бабушки и внуки из семи семей вместе проводили досуг.

Всего за пять лет работы к программе присоединились свыше 10 тыс. человек. Только за этот год провели около 250 мероприятий и более 130 экскурсий, поздравили 662 юбиляра, в том числе пятерых долгожителей, перешагнувших вековой рубеж.

Также в округе внедряют цифровые решения: теперь оформить договор на социальные услуги можно, просто приложив социальную карту к ридеру.