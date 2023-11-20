Сотни фур застряли на границе с Грузией из-за непогоды
Фото: [©Денис Абрамов/РИА Новости]
Более 700 автомобилей не могут выехать из России в Грузию, поскольку из-за непогоды закрыта Военно-Грузинская дорога, ведущая из Владикавказа в Тбилиси, сообщили ТАСС в госавтоинспекции по Северной Осетии.
В очереди собралось порядка 600 большегрузов и 100 легковых автомобилей.
Накануне дорогу закрыли из-за резкого ухудшения погодных условий.
Проехать сухопутным путем из России в Грузию можно через единственный КПП «Казбеги – Верхний Ларс».