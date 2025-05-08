Сотни москвичей заблокированы в Западном тоннеле столицы из-за иностранных делегаций

В среду вечером, 7 мая, в Москве в Северо-Западном тоннеле на МКАД произошло масштабное скопление автомобилей. Причиной стал перекрытый участок дороги. Водители сообщают о плохой видимости из-за пыли и дыма, которые затрудняют дыхание.

Как передают некоторые городские паблики в соцсетях, в тоннеле, помимо обычных транспортных средств, оказался заблокирован и автомобиль пожарной службы. Уже около часа он не может выбраться вместе с остальными машинами.

«Уже час точно стоим! В навигаторе пишет, что до 22:00 перекрыли. Надеюсь, шутка. Тут уже плохо людям», — рассказали водители.

Часть из них оказалась в автомобильной ловушке в самом тоннеле.

В среду вечером, 7 мая, в подмосковных Химках, а также на некоторых участках МКАД и в северо-западной части столицы образовались серьезные заторы. Водители сообщают о затруднениях на Молодёжной улице, улице 9 Мая и Юбилейном проспекте.

В Мострансавто также информировали о перекрытии движения автотранспорта на Новорижском и Ленинградском шоссе.