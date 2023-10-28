Сотни протестующих против помощи Израилю были задержаны в Нью-Йорке

Манифестацию провели в здании вокзала Grand Central. Некоторые активисты принесли с собой флаги Палестины. По их мнению, отказ от помощи со стороны США приведет к прекращению огня и установлению мира на Ближнем Востоке. Об этом сообщили представители общественной организации Jewish Voice for Peace, которые и инициировали эту акцию. Правоохранители арестовали порядка трехсот человек из числа протестующих.

Об этом сообщили РИА Новости. По утверждению общественников, данная манифестация стала крупнейшей в городе со времен войны в Ираке.