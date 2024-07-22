Сотни россиян не могли вылететь из Турции из-за задержки рейса

Сотни российских граждан не могли вылететь из Турции из-за задержки рейса в Казань на 16 часов, сообщило издание «Бизнес Online» .

По информации источника, самолет авиакомпании Azur Air должен был вылететь из Турции 21 июля в 08:25. Рейс был отложен на неопределенное время из-за технических неполадок с Boeing 767. Из-за этого более 350 российских пассажиров, среди которых были беременные женщины и дети, застряли в турецком аэропорту.

Журналистам люди рассказали, что точной информации о времени вылета от авиакомпании не поступало. По информации транспортной прокуратуры Татарстана, из Москвы за туристами должны были направить резервный борт.

Согласно данным информационного табло в международном аэропорту Казани, самолет вылетел из Даламана только в 00:00. В столицу Татарстана самолет прибыл 22 июля в 04:35. Таким образом, задержка составила почти 16 часов.

Ранее мы сообщали, что российскую авиакомпанию Red Wings привлекли к ответственности за нарушение прав пассажиров в связи с задержкой рейса более чем на 19 часов.