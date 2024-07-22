Авиакомпания Red Wings привлечена к ответственности за нарушение прав пассажиров

Неблагоприятные погодные условия стали причиной задержки самолета. Пассажиры ожидали 19 часов, пока они смогут вылететь. В таких случаях пассажирам предлагают комплекс дополнительных услуг: размещают в номерах отеля, частично обеспечивают питанием и водой. Особенное внимание уделяют родителям маленьких детей. Авиакомпания Red Wings выполнила необходимые требования, но с опозданием и не в полном объеме.

Транспортная прокуратура проверила все данные о нарушениях, по итогам которых привлекла к ответственности директора авиакомпании Red Wings. Также направлено представление об устранении нарушений закона. В последующем авиакомпания не имеет права допускать аналогичную ошибку, иначе наказание будет более суровым.

Ранее мы сообщали, что самолет с пассажирами загорелся из-за неисправной работы двигателя в петербургском аэропорту Пулково.