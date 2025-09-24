В российском аэропорту предупредили об изменениях

Из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в Краснодарском крае в аэропорту Краснодара возможны изменения расписания рейсов. Об этом сообщил ТАСС , ссылаясь на данные Росавиации.

В аэропорту Краснодара предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в отдельных районах края.

Представители аэропорта подтвердили задержку одного из рейсов в Москву, отметив, что для пассажиров созданы комфортные условия ожидания. В случае значительного переноса вылета путешественникам будет предоставлено все необходимое в соответствии с действующими правилами. Актуальное время вылета можно уточнить у авиаперевозчиков.

Ранее российский аэропорт дважды за сутки вводил ограничения.