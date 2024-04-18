Сотни российских путешественников вынуждены находиться в аэропорту Дубая из-за мощного ливня
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В связи с накрывшим Дубай ливнем сотни российских путешественников не могут улететь домой. Об этом сообщает Life.ru.
Уточняется, что вылет ряда рейсов задерживают уже на целые сутки на фоне обрушившихся на страну ливней, затопивших полосы воздушных гаваней. Отдельные пассажиры вынуждены лежать прямо на полу из-за дефицита мест.
Отмечается, что туристам пришлось провести в аэропорту всю ночь вместе с маленькими детьми, поскольку авиаперевозчик не стал предоставлять им ни номер в отеле, ни питание. Часть людей оплатила проживание в гостиницах за счет собственных средств, при этом у них по-прежнему нет понимания о том, когда у них получится вылететь в Россию.