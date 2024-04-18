Сотни российских путешественников вынуждены находиться в аэропорту Дубая из-за мощного ливня

В связи с накрывшим Дубай ливнем сотни российских путешественников не могут улететь домой. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что вылет ряда рейсов задерживают уже на целые сутки на фоне обрушившихся на страну ливней, затопивших полосы воздушных гаваней. Отдельные пассажиры вынуждены лежать прямо на полу из-за дефицита мест.

Отмечается, что туристам пришлось провести в аэропорту всю ночь вместе с маленькими детьми, поскольку авиаперевозчик не стал предоставлять им ни номер в отеле, ни питание. Часть людей оплатила проживание в гостиницах за счет собственных средств, при этом у них по-прежнему нет понимания о том, когда у них получится вылететь в Россию.