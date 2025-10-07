Сотни российских туристов не могут вылететь из Антальи более четырех часов

В Анталье сотни российских туристов уже более четырех часов не могут вылететь, как сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев.

Полеты Turkish Airlines в Москву и Санкт-Петербург задержаны. Пассажирам не предоставляют еду, а дети остаются без воды.

Работники аэропорта направляют пассажиров к представителям турецкой авиакомпании, но не предоставляют никаких сведений о статусе рейсов.

Ранее в аэропорту Сочи задержали более 40 рейсов из-за беспилотников.