Сотни туристов на неделю остались без воды на отдыхе в Крыму

Отдыхающие в крымском оздоровительном комплексе «Судак» столкнулись с неприятностями: сотни туристов провели целую неделю без доступа к душу и туалету из-за перебоев с водоснабжением, о чем сообщил портал TourDom.

Причиной неудобств послужила авария, произошедшая 20 августа на главном водопроводе близ села Насыпное. Изначально устранение поломки обещали в течение 24 часов, однако сроки постоянно переносились. В результате отдыхающие были лишены элементарных удобств на протяжении недели, что делало невозможным даже пользование санузлом. Предполагается, что проблема будет решена не ранее 28 августа.

Некоторые частные гостиницы располагают собственными скважинами, поэтому отдыхающие из «Судака» вынуждены платить, чтобы воспользоваться их душевыми. В качестве альтернативы туалетам используются уборные в местных заведениях общепита. При этом администрация комплекса не информирует прибывающих туристов о сложившейся ситуации и продолжает заселять новых гостей.

Представители комплекса утверждают, что вода регулярно доставляется к корпусам «Судака». Туристам приходится самостоятельно переносить воду от цистерн в подручных емкостях.

