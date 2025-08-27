Туристка назвала лучший аквапарк мира «адом на земле»

Аквапарк Siam Park на острове Тенерифе, который неоднократно признавался лучшим в мире, назвали «адом на земле» из-за условий. В своем аккаунте в соцсети TikTok туристка Кейтлин Колман поделилась шокирующими подробностями визита в популярное в Испании место.

Основной проблемой, с которой столкнулась гостья, стали экстремально большие очереди и давка на аттракционах. Наибольшее возмущение вызвала ситуация на аттракционе «Ленивая река Май Тай», где из-за огромного скопления людей образовалась пробка.

Как рассказала Колман, десятки туристов, включая ее саму, оказались заблокированы в плотном потоке надувных кругов и были вынуждены часами ожидать возможности выбраться.

Видео, снятое в аквапарке, наглядно демонстрирует масштаб проблемы — сотни людей вперемешку с плавсредствами практически неподвижно стоят в воде. Запись быстро стала вирусной, набрав более 1,6 млн просмотров и вызвав бурную дискуссию среди пользователей.

В комментариях другие туристы стали делиться схожим негативным опытом. Пользователь Джина Рагаццоли поддержала оценку Колман, согласившись с определением «ад на земле».

Еще один посетитель отметил, что потратил на прохождение «Ленивой реки» около двух часов, а за весь день ему удалось прокатиться лишь на четырех аттракционах из-за невероятно длинного ожидания на каждом из них.

