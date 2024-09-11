Сотни участников из 20 округов Подмосковья выступят на фестивале-конкурсе народного творчества в Пушкино

В Центральном парке города Пушкино 15 сентября состоится VIII Московский областной фестиваль-конкурс народного творчества «Ашукино-Фэст. Сцена без границ». Для посетителей проведут концерты, мастер-классы, развернут фотозоны и многое другое.

Ожидается, что на фестиваль в Пушкино приедут 430 участников из 20 городских округов Подмосковья. Они не только представят свои творческие номера, но и поборются за право называться победителями областного конкурса. Оценки выступающим будет давать жюри под внимательным профессиональным взглядом худруководителя ансамбля «Русская душа», народной артистки России Людмилы Николаевой. В конце мероприятия она также порадует присутствующих концертом.

По завершении фестиваля пройдет награждение лауреатов «Ашукино-Фэст. Сцена без границ».

Отметим, что перед посетителями будут выступать 60 лучших коллективов и исполнителей Московской области. При этом вход совершенно свободный. Фестиваль начнется в 12:00 в Центральном парке Пушкино.