Сотня пассажиров рейса Стамбул - Москва 11 часов сидят в аэропорту без воды и еды

Около 100 человек еще 11 часов назад должны были подняться в воздух на самолете авиакомпании Red Wings, однако до сих пор им приходится сидеть на чемоданах и ждать вылета.

Как сообщает телеканал РЕН, пассажирам не предоставили совершенно никаких условий для комфортного ожидания.

«Должны были вылететь в 11:50 еще. Какой-то определенности нам не дали. Мы не знаем, когда мы улетим, информации нет. Нам каждый раз говорят «ждите-ждите», — заявил турист Денис Махнев.

На все вопросы работники аэропорта отвечают нервно, а особо ретивых пассажиров грозятся отвести в полицию, если они не будут вести себя спокойно. По предварительным данным, самолету срочно пришлось чинить шасси. Из-за этого, собственно, рейс и задержали.

На табло висит информация, что вылет запланирован в 4:50 по местному времени (совпадает с московским).