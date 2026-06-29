Сотня жизней за полгода: полпред Жога увидел за сухими цифрами уральских водоемов настоящую бойню

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога потребовал от региональных властей экстренно переломить ситуацию с гибелью людей на водоемах. По данным пресс-службы полпредства, с начала года вода унесла жизни 102 человек, причем больше половины трагедий пришлись на последний месяц.

В ходе совещания с главными федеральными инспекторами регионов Жога назвал эти цифры колоссальными, а сами происшествия — ужасными трагедиями, которые необходимо пресекать. Он настаивает на немедленном усилении профилактической работы: продолжении рейдов по водоемам и стихийным пляжам, а также на проведении массированной разъяснительной кампании. По его мнению, жителям нужно вновь напомнить правила поведения на воде и откровенно рассказать, чем заканчивается их игнорирование.

Сводки происшествий подтверждают мрачную тенденцию. Двадцать восьмого июня в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа утонула шестнадцатилетняя девушка, а в Красноселькупском районе погиб семнадцатилетний юноша. Ранее, 17 июня, смертельные инциденты произошли в Свердловской области: на реке Патрушиха в Екатеринбурге утонул мужчина, и в тот же вечер в Краснотурьинске вода забрала десятилетнюю девочку.