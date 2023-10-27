Сотрудничество в сфере промышленности с КНР обсудили в Балашихе

Земельные участки в индустриальных парках «Милованов» и «Пуршево» в Балашихе интересны китайским инвесторам. Они хотели бы реализовать там свои промышленные проекты.

Руководство округа вскоре направит соответствующее предложение гостям из Поднебесной. Такое решение — итог встречи главы муниципалитета Сергея Юрова с представителем из города Гуанчжоу КНР Цзян Чжентаем.

Кроме промышленности у двух сторон есть еще много точек соприкосновения. Например, это сотрудничество в сфере культуры и здравоохранения. Руководство Балашихи и представители Гуанчжоу намерены работать и в этих направлениях. Планируется, что следующая встреча состоится еще до наступления 2024 года, в декабре.

Напомним, что накануне делегация Московской области во главе с губернатором региона Андреем Воробьевым посетила Китай с рабочим визитом.