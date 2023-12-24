Сотрудник ФСИН заставил третьеклассницу в Петербурге раздеться на камеру и прислать ему видео

Как предает SHOT, проживающая в Санкт-Петербурге девятилетний ребенок пожаловалась матери, что несколько месяцев некий мужчина познакомился с ней в соцсетях. В ходе общения он постоянно рассказывал девочке всякие пошлости, а затем и вовсе попросил ее раздеться перед камерой.

Как предает SHOT, проживающая в Санкт-Петербурге девятилетний ребенок пожаловалась матери, что несколько месяцев некий мужчина познакомился с ней в соцсетях. В ходе общения он постоянно рассказывал девочке всякие пошлости, а затем и вовсе попросил ее раздеться перед камерой и прислать ему видео.

При этом, для достижения своей цели он запугивал школьницу под различными надуманными угрозами. Ребенок была так напугана, что долго не решалась признаться во всем роди телям.

После соответствующего заявления матери девочки в полицию за дело взялись оперативники. Любитель клубнички был быстро вычислен, им оказался 36-летний старший прапорщик Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), работающий в одной из петербургских исправительных колоний.

Мужчина практически сразу во всем сознался. В отношении него начаты сразу несколько уголовных производств. Если его вина будет доказана, то он может отправиться туда, где сам до недавнего времени работал, лет эдак на 20.