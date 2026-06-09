Сотрудник ГАИ объяснил, что за надпись TIR появляется на фурах: таможня не будет тормозить на каждой границе

На кузовах грузовых автомобилей, которые отправляются в рейсы за рубеж, все чаще встречается табличка с буквами «TIR». О том, что она означает и зачем нужна, в интервью журналистам портала NaAvtotrasse.ru рассказал сотрудник Госавтоинспекции.

Оказывается, эта маркировка напрямую связана с международной системой МДП (сокращение от французского названия конвенции). На территории стран СНГ чаще используют аббревиатуру «МДП», но суть от этого не меняется: главная задача системы — избавить перевозчиков от длительных таможенных процедур при пересечении каждой границы. Груз идет под так называемой «книжкой CARNET TIR». Этот документ оформляется конкретно под одну поездку и сопровождает товар от склада отправителя до дверей получателя. В нем прописано буквально все: кто везет, кто отправил, кто принимает, что именно в кузове, сколько это стоит и через какие страны пролегает маршрут.

Если фура идет без этой системы, на каждой границе ее ждет полноценная таможенная проверка. Совсем другое дело — наличие книжки МДП и таблички TIR. Как пояснил инспектор, в этом случае все основные процедуры уже подтверждены заранее. При условии, что у контролеров нет претензий, грузовик беспрепятственно продолжает путь. Сотрудники таможни и ГИБДД ограничиваются беглой проверкой документов, сверкой сроков доставки и осмотром пломб. Все пошлины и таможенные платежи, как правило, вносятся уже в стране, куда прибыл груз. На время транзита всю ответственность за сохранность товара берет на себя гарантирующая организация — ее данные тоже есть в сопроводительных бумагах.

В России такие книжки выдают через Ассоциацию международных автомобильных перевозчиков совместно с Международным союзом автомобильного транспорта. Вместе с CARNET TIR идет и накладная CMR, где собраны сведения обо всех трех участниках процесса. А саму табличку TIR снимают только в конечной точке маршрута, когда пройдена последняя проверка.