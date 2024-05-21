Сотрудник Московской областной травматологической больницы принял участие во Всероссийском забеге
Фото: [Елизавета Кукушкина]
Инструктор-ЛФК Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы Артем Писарев принял участие во Всероссийском полумарафоне «Забег.РФ», который прошел в Москве. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Бегаю давно, в последний раз участвовал в забеге по Северной столице, бежал 10 километров. Готовился к нему в течение пять месяцев. В этот раз пять километров, так как начало сезона», — рассказал Писарев.
В ведомстве напомнили, что специалисты больницы оказывают травматологическую помощь детям из Подмосковья.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.