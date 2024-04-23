Сотрудник НПО из Химок приобрел собственное жилье по программе «Социальная ипотека»
Фото: [Пресс-служба Министерства жилищной политики МО]
Программа «Социальная ипотека» помогла молодому сотруднику научно-производственного объединения в городском округе Химки Петру Палачеву обзавестись собственным жильем. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Отмечается, что Петр работает специалистом в НПО «Энергомаш им. академика В. П. Глушко». Его стаж приближается к 15 годам. Как признается, профессию выбрал по примеру отца. При этом с отцом он работает в одном цеху, а на соседнем участке — братья.
С родителями Петр давно не живет: у него своя семья. Супруги Палачевы снимали жилье в заводской гостинице. Принять участие в программе «Социальная ипотека» им посоветовали друзья.
«Новостройку мы не рассматривали. Хотели сразу выехать из гостиницы. Взяли двушку с ремонтом. Сейчас приходишь с работы и отдыхаешь душой. Свой дом, никто не беспокоит. Хороший двор с площадкой, парк, природа», — рассказывает он.