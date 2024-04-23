Сотрудник НПО из Химок приобрел собственное жилье по программе «Социальная ипотека»

Отмечается, что Петр работает специалистом в НПО «Энергомаш им. академика В. П. Глушко». Его стаж приближается к 15 годам. Как признается, профессию выбрал по примеру отца. При этом с отцом он работает в одном цеху, а на соседнем участке — братья.

С родителями Петр давно не живет: у него своя семья. Супруги Палачевы снимали жилье в заводской гостинице. Принять участие в программе «Социальная ипотека» им посоветовали друзья.