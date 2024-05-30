«Я просто в шоке»: сотрудник пункта приема ЕГЭ Воронежа рассказал, что школьники сами поднимали одежду

Ранее о скандале в одной из школ в Воронеже рассказали ряд СМИ и паблики в соцсетях. Сообщалось, что местных выпускников работники образовательного заведения допускали к сдаче ЕГЭ, заставляя сначала на рамках металлодетектором снимать нижнее белье.

Ситуацию в беседе с РИА Новости прокомментировал стоявший в тот день на металлорамке сотрудник пункта приема ЕГЭ Дмитрий Скляр. По словам собеседника агентства, школьники якобы сами поднимали одежду.

«Почти всегда школьники спокойно выкладывали лишнее и проходили спокойно на проверку ручным металлодетектором. В паре случаев выпускники на эмоциях, действительно, поднимали верхнюю одежду, чем я был несколько шокирован — в прошлом году такого не было», — сказал Скляр.

Сотрудник пункта приема ЕГЭ посетовал в разговоре с журналистами, что поднявшаяся неизвестно откуда шумиха очень его расстроила.

Сообщается, что в настоящее время в произошедшем в воронежской школе разбираются Рособрнадзор и областная прокуратура.