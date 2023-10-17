Сотрудник скорой помощи из Клина смог приобрести собственное жилье благодаря «Соципотеке»

Медицинский работник Клинской подстанции скорой помощи Сергей Казарьян купил квартиру благодаря программе «Социальная ипотека». Об этом рассказали в региональном Министерстве жилищной политики.

Отмечается, что мужчина уже на протяжении 15 лет спасает жизни. Сергей признался, что, работая на скорой помощи и спасая жизни людей, он понимает, что живет не зря.

«Квартиру купил рядом с подстанцией, на которой работаю. Сюда мы переехали вместе с семьей, а спустя 2 недели после покупки у нас родилась вторая дочка», — поделился Казарьян.

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